Составь верные равенства с действиями вычитания и сложения,исползуя числа 20000,3000 ??50000.Помогите пятое задание
Математика
Составь верные равенства с действиями вычитания и сложения,исползуя числа 20000,3000 ??50000.Помогите пятое задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20000+30000=50000 50000-30000=20000 50000-20000=30000
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