Вычислите 3/8 + 4/9 7/12 -3/8 2 5/8 + 1 3/10 6 7/10 - 4 5/12
Математика
Вычислите 3/8 + 4/9 7/12 -3/8 2 5/8 + 1 3/10 6 7/10 - 4 5/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 5/8 + 1 3/10= 3 37/40
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