Какое количество теплоты необходмо для нагревания чугунной сковородки массой 300 ??рамм от 20 до 270

Физика
Какое количество теплоты необходмо для нагревания чугунной сковородки массой 300 ??рамм от 20 до 270
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=mc∆t  = 0,3*540*250=40 500 (Дж)=40,5 кДж 
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