Какое количество теплоты необходмо для нагревания чугунной сковородки массой 300 ??рамм от 20 до 270
Физика
Какое количество теплоты необходмо для нагревания чугунной сковородки массой 300 ??рамм от 20 до 270
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=mc∆t = 0,3*540*250=40 500 (Дж)=40,5 кДж
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