С какой минимальной скоростью нужно вращать ведро, если радиус вращения 1 м, масса 1 кг.
Физика
С какой минимальной скоростью нужно вращать ведро, если радиус вращения 1 м, масса 1 кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы вода не выливалась из ведра, необходимо, чтобы центростремительное ускорение равнялось ускорению свободного падения: V² / R = g V² = g*R V = √(g*R) = √(10*1) ≈ 3,2 м/с (Масса здесь НЕ ПРИЧЕМ!)
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