Морфологический разбор Оқушылар сабақта отыр

Қазақ тiлi
Морфологический разбор Оқушылар сабақта отыр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З.е дара туынды жалпы деректи
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