Найти сторону параллелограмма АВСД если его периметр равен 54 см ,а сторона АВ больше ВС в2
Геометрия
Найти сторону параллелограмма АВСД если его периметр равен 54 см ,а сторона АВ больше ВС в2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(a+b)=2(AB+BC) AB=2BC 54=2(2ВС+ВС) 27=3ВС ВС=9 Тогда АВ=18
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