К раннецветущим растениям относится а) липа мелколисная Б) бодяк полевой в) орешник обыкновенный г) поповник обыкновенный

Биология

К раннецветущим растениям относится а) липа мелколисная Б) бодяк полевой в) орешник обыкновенный г) поповник обыкновенный

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