К раннецветущим растениям относится а) липа мелколисная Б) бодяк полевой в) орешник обыкновенный г) поповник обыкновенный

Биология
К раннецветущим растениям относится а) липа мелколисная Б) бодяк полевой в) орешник обыкновенный г) поповник обыкновенный
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Липа мелколисная относится к раннецветущим растениям
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