Как вы думаете, о чем свидетельствует сходство клеток растений, грибов и животных?

Гость: Гость:

Это свидетельствует о том, что растения, грибы и животные имеют общих предков, живших в архейской эре. Примеры сходства клеток: — общий план строения клетки: наличие клеточной мембраны, цитоплазмы, ядра, органоидов; — принципиальное сходство процессов обмена веществ и энергии в клетке; — кодирование наследственной информации при помощи нуклеиновых кислот; — единство химического состава клеток; — сходные процессы деления клеток.