Как вы думаете, о чем свидетельствует сходство клеток растений, грибов и животных?

Биология
Как вы думаете, о чем свидетельствует сходство клеток растений, грибов и животных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это свидетельствует о том, что растения, грибы и животные имеют общих предков, живших в архейской эре. Примеры сходства клеток: — общий план строения клетки: наличие клеточной мембраны, цитоплазмы, ядра, органоидов; — принципиальное сходство процессов обмена веществ и энергии в клетке; — кодирование наследственной информации при помощи нуклеиновых кислот; — единство химического состава клеток; — сходные процессы деления клеток.
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