Из данного предложени выпиши слова с чередованием согласных в корне: Забил заряд ?? в пушку туго и думал: угощу я друга!

Английский язык

Из данного предложени выпиши слова с чередованием согласных в корне: Забил заряд ?? в пушку туго и думал: угощу я друга!

Автор: Гость