Из данного предложения выпишите прилагательное выполняющее роль эпитета. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката

Русский язык
Из данного предложения выпишите прилагательное выполняющее роль эпитета. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты:густые и прибрежные)                                                                                  Вот тебе определение что такое эпитет:                                                                  Эпитет-это изобразительно-выразительное средство художественной речи. Эпитет служит для характеристики какого-либо признака предмета. Проще говоря-это художественное, образное определение. Например "Красна девица","Добрый молодец" и т. д. Мы по лит-ре проходим)  
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