Из данного предложения выпишите прилагательное выполняющее роль эпитета. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката
Русский язык
Из данного предложения выпишите прилагательное выполняющее роль эпитета. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитеты:густые и прибрежные) Вот тебе определение что такое эпитет: Эпитет-это изобразительно-выразительное средство художественной речи. Эпитет служит для характеристики какого-либо признака предмета. Проще говоря-это художественное, образное определение. Например "Красна девица","Добрый молодец" и т. д. Мы по лит-ре проходим)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Сделайте таблицу по истории "Консервативные, либеральные и социатические идеи в 19 веке": 1.Направление 2.Представитель 3.Чьи интересы выража...
Русский язык