Из данного предложения выпишите прилагательное выполняющее роль эпитета. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката

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Эпитеты:густые и прибрежные) Вот тебе определение что такое эпитет: Эпитет-это изобразительно-выразительное средство художественной речи. Эпитет служит для характеристики какого-либо признака предмета. Проще говоря-это художественное, образное определение. Например "Красна девица","Добрый молодец" и т. д. Мы по лит-ре проходим)