Преобразуйте много член в станандартный вид (-12a²+5a)+(a+11a²)-(a²-1)
Алгебра
Преобразуйте много член в станандартный вид (-12a²+5a)+(a+11a²)-(a²-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-12а°+5a+a+11a°-a°+1=-10a°+6a+1 вместо квадрата использовала: °
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