Известно, что a-b=-5. Найдите значение выражения 3*(b-a)
Алгебра
Известно, что a-b=-5. Найдите значение выражения 3*(b-a)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3b-3a Вроде так как то
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