Упростите выражение: (10а-6б+5с-4д)-(9а-2б-4с+2д); (5а во 2 степни-ax + х во 2 степени) + ( 3а во 2 степени + 2ах -3х во 2 степени) - (4ах+ 2х во 2 степени+а во 2 степени); ( 2м в 4 степени + 5м в 3 степени н - 3м во 2 степени ...

Математика

Упростите выражение: (10а-6б+5с-4д)-(9а-2б-4с+2д); (5а во 2 степни-ax + х во 2 степени) + ( 3а во 2 степени + 2ах -3х во 2 степени) - (4ах+ 2х во 2 степени+а во 2 степени); ( 2м в 4 степени + 5м в 3 степени н - 3м во 2 степени н во 2 степени - мн в 3 степени) + ( 3м в 4 степени - 8м в 3 степени н во 2 степени - 6мн в 3 степени.

Автор: Гость