Счастье зависит от внешних причин или от внутреннего состояния человека?

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Счастье зависит от внешних причин или от внутреннего состояния человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависит как от внешних причин так и от внутреннего состояния человека  , хотя я бы сказал что более зависит от внешних причин , если то что ты видишь заставляет тебя улыбаться , смеяться , радоваться то это и есть счастье . 
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