Сделайте таблицу по истории "Консервативные, либеральные и социатические идеи в 19 веке": 1.Направление 2.Представитель 3.Чьи интересы выражали 4.Основные идеи 5.Методы достижения целей

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Либерализм: роль государства в экономической жизни: деятельность государства ограничена законом. Существуют три ветви власти. В экономике свободный рынок и свободная конкуренция. Государство мало вмешивается в экономику позиция по социальному вопросу и пути решения проблем: личность свободна. Путь преобразования общества через реформы. Новые либералы пришли к выводу о необходимости проведения социальных реформ пределы индивидуальной свободы: полная свобода личности: "Разрешено всё, что не запрещено законом". Но свобода личности предоставляется тем, кто несёт ответственность за свои решении я. Консерватизм: роль государства в экономической жизни: власть государства практически не ограничена и направлена на сохранение старых традиционных ценностей. В экономике: государство может регулировать экономику, но без покушения на частную собственность позиция по социальному вопросу и пути решения проблем: боролись за сохранение старого порядка. Отрицали возможность равенства и братства. Но новые консерваторы были вынуждены согласиться с некоторой демократизацией общества. пределы индивидуальной свободы: государство подчиняет себе личность. Свобода личности выражается в соблюдении ею традиций. Социализм ( марксизм ): роль государства в экономической жизни: неограниченная деятельность государства в форме диктатуры пролетариата. В экономике: уничтожение частной собственности, свободного рынка и конкуренции. Государство полностью регулирует экономику. позиция по социальному вопросу и пути решения проблем: все должны иметь равные права и равные блага. Решение социальной проблемы через социальную революцию пределы индивидуальной свободы: государство само решает все социальные вопросы. Свобода личности ограничена государственной диктатурой пролетариата. Труд обязателен. Частное предпринимательство и частная собственность запрещены.