Из двух деревень находящиеся на расстоянии 27 километров одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода через 3 часа они встретились один пешеход шел со скоростью 5 километров в час с какой скоростью шел другой пешеход Ре...

Математика

Из двух деревень находящиеся на расстоянии 27 километров одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода через 3 часа они встретились один пешеход шел со скоростью 5 километров в час с какой скоростью шел другой пешеход Реши задачу двумя способами

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