Из двух деревень находящиеся на расстоянии 27 километров одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода через 3 часа они встретились один пешеход шел со скоростью 5 километров в час с какой скоростью шел другой пешеход Ре...
Математика
Из двух деревень находящиеся на расстоянии 27 километров одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода через 3 часа они встретились один пешеход шел со скоростью 5 километров в час с какой скоростью шел другой пешеход Реши задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t 27 км : 3 час = 9 км/час (скорость сближения) 9 км/час - 5 км/час = 4 км/час (скорость второго) S=Vt 5 км/час * час = 15 км (прошел первый) 27 км - 15 км = 12 км (прошел второй) 12 км : 3 час = 4 км/час (скорость второго) Ответ: скорость второго пешехода - 4 км/час
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