Напишите сочинение "Как я однажды помогала маме" по картинкам. Опишите его с юмор??м, страхом , с чувством удивления. От первого лица ,как все начиналось ,как развивались события ,каков самый острый момент. Можно включить в ...

Гость: Гость:

Мама меня попросила достать варенье.Я побежал за ним.Когда я брал варенье мой кот вертелся под ногами.Банка варенья была тяжелая,и я его уронил.Я растроился и решил соврать.Когда я пришел мама спросила -Где же варенье? -Его уронил наш кот. -Как же он его задел,если банка высоко? -А...просто нашему коту захотелось поесть,и он вдруг взлетел и задел банку. Но мама все равно догадалась,что это зделал я. (помог как мог)