В чем ,на твой взгляд ,главное отличие эпохи Древнего мира от эпохи первобытного м??ра. сочинение
Окружающий мир
В чем ,на твой взгляд ,главное отличие эпохи Древнего мира от эпохи первобытного м??ра. сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что в эпохе древнего мира было уже обдуманные постройки хоть немного а первобытный человек со временем добился всего и дошел до того что бы человек мог дальше развиваться
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