Напишите, пожалуйста сочинение на тему "Мамин день" (8 марта) с метафорами,олицетво??ениями и эпитетами. Заранее спасибо!:3

Гость: Гость:

Пришла золотая осень, соткала персидский ковер, добавив в него все свои краски.Листья: огненные,багряные,лимонные- кругом. Лежат, падают, шуршат.Под ногами словно мягкая перина.Но главное-это запах! Запах осени.Запах свежих грибов и ягод, румяных яблок и проливного дождя.Осень-красавица, осень-чудесница, кто как ни ты щедр на все краски и запахи?Кто чаще тебя меняет свои наряды и обновы? Сегодня ты изумрудная, завтра в золоте, еще пару месяцев-и в серебре. вот это