Что может дать сравнительное изучение онтогенеза у разных видов для понимания эв??люции ?
Биология
Что может дать сравнительное изучение онтогенеза у разных видов для понимания эв??люции ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала: онтогенез - это развитие конкретной особи с момента образования зиготы до естественного завершения жизненного цикла. Онтогенетическое развитие, перестройка индивидуума ведет к эволюционным изменениям. Т.е. реализуется наследственная информация, заложенная в зародышевых клетках. Таким образом, без онтогенеза эволюция была бы бессмысленна, разные виды остановились бы на одной стадии - т.е. являлись бы одним видом!
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