ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ОЧ НУЖНО СРОЧНО Ученый-литературовед Г. А. Гуковский в книге «Ре??лизм Гоголя» писал: «Происходит странная вещь. Фитюлька, спичка, мальчишка Хлестаков силою страха и благоговения к нему вырастает в персону, ст...

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ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ ОЧ НУЖНО СРОЧНО Ученый-литературовед Г. А. Гуковский в книге «Ре??лизм Гоголя» писал: «Происходит странная вещь. Фитюлька, спичка, мальчишка Хлестаков силою страха и благоговения к нему вырастает в персону, становится сановником*, становится тем, кого в нем видят». Задание: выскажите свое согласие/ несогласие с мнением ученого. • Сановник - влиятельное лицо, обладавшее высоким саном, занимавшее высокое положение в государстве.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СОГЛАСИЕ!  я почему-то уверена, что СОГЛАСИЕ...:3                                                                                                 
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