ВЫДЕЛИТЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ!!!!!! (1)Она возникла перед взглядом Алексея как – то вечером, в час бешеного приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась.(2)Это уж потом узнал Пряхин, что работает тётя Груня не санитаркой...

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ВЫДЕЛИТЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ!!!!!! (1)Она возникла перед взглядом Алексея как – то вечером, в час бешеного приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась.(2)Это уж потом узнал Пряхин, что работает тётя Груня не санитаркой, не медсестрой, а вахтёршей, сидит при входе, а после смены обходит госпитальные палаты, чтобы кому водички подать, кому подоткнуть холодное суконное одеяльце, хотя никто её об этом не просил.(3) Только разве надо, когда война, когда люди нуждаются в сострадании больше, чем в хлебе?(4) И неграмотная старуха бродила вечерами между коек, взбивая подушки, кладя компрессы на жаром пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие – то словечки, то ли убаюкивая ими, то ли сказку какую волшебную рассказывая. (5)Вот так же вошла она в Алексеев взгляд, в его расширенные болью зрачки, приложила ладошки к щеке, как-то удобно облокотилась, постояла минуточку, вздохнула и наклонилась к Прянихину, неожиданно сильно, но аккуратно приподняла одной рукой его голову, а другой взбила подушку.

Автор: Гость