ВЫДЕЛИТЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ!!!!!! (1)Она возникла перед взглядом Алексея как – то вечером, в час бешеного приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась.(2)Это уж потом узнал Пряхин, что работает тётя Груня не санитаркой...
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ВЫДЕЛИТЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ!!!!!! (1)Она возникла перед взглядом Алексея как – то вечером, в час бешеного приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась.(2)Это уж потом узнал Пряхин, что работает тётя Груня не санитаркой, не медсестрой, а вахтёршей, сидит при входе, а после смены обходит госпитальные палаты, чтобы кому водички подать, кому подоткнуть холодное суконное одеяльце, хотя никто её об этом не просил.(3) Только разве надо, когда война, когда люди нуждаются в сострадании больше, чем в хлебе?(4) И неграмотная старуха бродила вечерами между коек, взбивая подушки, кладя компрессы на жаром пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие – то словечки, то ли убаюкивая ими, то ли сказку какую волшебную рассказывая. (5)Вот так же вошла она в Алексеев взгляд, в его расширенные болью зрачки, приложила ладошки к щеке, как-то удобно облокотилась, постояла минуточку, вздохнула и наклонилась к Прянихину, неожиданно сильно, но аккуратно приподняла одной рукой его голову, а другой взбила подушку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Она возникла, не прошла, задержалась. 2) 1.Пряхин узнал. 2.тётя Груня работает, сидит, обходит. 3.Никто не просил. 3) Люди нуждаются. 4) Старуха бродила 5) она вошла, приложила, облокотилась, постояла, вздохнула, наклонилась, приподняла, взбила.
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