Сочинение на татарском языке на тему тау шуганда

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Сочинение на татарском языке на тему тау шуганда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форпост, Форпост (военное укрепление) (нем. Vorposten) — передовой пост, аванпост  фортовой крепости. Передовой пункт, начало и оплот в развитии.
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