Решить задачу дом в котором живут Витя и его друзья стоит посреди лесного участка на этом участке Витя насчитал по 15 кустов Лесной малины крушины и орешника а деревья в 4 раза больше чем кустарников Сколько деревьев на этом Ле...

Математика

Решить задачу дом в котором живут Витя и его друзья стоит посреди лесного участка на этом участке Витя насчитал по 15 кустов Лесной малины крушины и орешника а деревья в 4 раза больше чем кустарников Сколько деревьев на этом Лесном участке

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