Найдите две пятых от 600. Выберите правильный ответ: 120 1500 240
Математика
Найдите две пятых от 600. Выберите правильный ответ: 120 1500 240
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Правильным ответом является 240
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