Биология 5 класс лишайники морфологические группы

Биология
Биология 5 класс лишайники морфологические группы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Накипные. Похожи на корочку ("накипь"). Примеры: графис, бацидия. 2) Листоватые. Их форма в виде чешуек напоминает листья. Примеры: пармелия, ксантария. 3) Кустистые. Представляют собой кустики. Примеры: ягель, вислянка.
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