Биология 5 класс лишайники морфологические группы
Биология
Биология 5 класс лишайники морфологические группы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Накипные. Похожи на корочку ("накипь"). Примеры: графис, бацидия. 2) Листоватые. Их форма в виде чешуек напоминает листья. Примеры: пармелия, ксантария. 3) Кустистые. Представляют собой кустики. Примеры: ягель, вислянка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составить со словарными словами предложения на тему " Выставка техники" ( автобус, автомобиль, машина, комбайн, трактор, город, метро, наоод)