Биология 5 класс лишайники морфологические группы

Гость: Гость:

1) Накипные. Похожи на корочку ("накипь"). Примеры: графис, бацидия. 2) Листоватые. Их форма в виде чешуек напоминает листья. Примеры: пармелия, ксантария. 3) Кустистые. Представляют собой кустики. Примеры: ягель, вислянка.