Выполнить умножение (x+xy)(-xy-y) срочно помогите плизз с объяснением

Алгебра
Выполнить умножение (x+xy)(-xy-y) срочно помогите плизз с объяснением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+xy)(-xy - y) = - x²y - xy  - x²y² - xy² Когда мы выполняем умножение, мы каждый член многочлена перемножаем с другим членом.   
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