Выполнить умножение (x+xy)(-xy-y) срочно помогите плизз с объяснением
Алгебра
Выполнить умножение (x+xy)(-xy-y) срочно помогите плизз с объяснением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+xy)(-xy - y) = - x²y - xy - x²y² - xy² Когда мы выполняем умножение, мы каждый член многочлена перемножаем с другим членом.
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