Составить со словарными словами предложения на тему " Выставка техники" ( автобус, автомобиль, машина, комбайн, трактор, город, метро, наоод)

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Составить со словарными словами предложения на тему " Выставка техники" ( автобус, автомобиль, машина, комбайн, трактор, город, метро, наоод)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В город приехали старинные машины автобусы комбайны тракторы. Много людей хотели посмотреть. В метро была куча людей все вагоны были забиты. Ведь каждый хотел посмотреть на то что делали люди сами без супер роботов.
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