Побудуй прямокутник ,довжина якого 6 см,а ширина на 2 см менша.Знайди його периметр й площу
Математика
Побудуй прямокутник ,довжина якого 6 см,а ширина на 2 см менша.Знайди його периметр й площу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-2=4(см)-ширина 2) Р=(a+b)•2; P=(6+4)•2=20(cм)-периметр 3)S=a•b; S=6•4=24(см)- площа Відповідь:периметр прямокутника дорівнює 20 см , а площа-24см
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