Кто ходит утром на четырех ногах днем на двух а вечером на трех. Как подчеркнуть наречия?

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Кто ходит утром на четырех ногах днем на двух а вечером на трех. Как подчеркнуть наречия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречия подчёркиваются точка тире (как?) как, днем, утром, вечером вродь все наречия только    КАК    ВРОДЕ    
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