Из двух городов длина пути между которыми 500км,одновременно навстречу друг другу ??ышли два поезда.скорость первого поезда 48км/я скорость второго 52км/с.через сколько часов они встретятся?
Математика
Из двух городов длина пути между которыми 500км,одновременно навстречу друг другу ??ышли два поезда.скорость первого поезда 48км/я скорость второго 52км/с.через сколько часов они встретятся?
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