Из двух городов длина пути между которыми 500км,одновременно навстречу друг другу ??ышли два поезда.скорость первого поезда 48км/я скорость второго 52км/с.через сколько часов они встретятся?

Математика

Из двух городов длина пути между которыми 500км,одновременно навстречу друг другу ??ышли два поезда.скорость первого поезда 48км/я скорость второго 52км/с.через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость