Из двух Городов между которыми 1200 км пути одновременно навстречу друг другу выехали два поездом один из них затрачивает на этот путь 20 часов, другой 30 часов через сколько часов встретиться поезда

Математика
Из двух Городов между которыми 1200 км пути одновременно навстречу друг другу выехали два поездом один из них затрачивает на этот путь 20 часов, другой 30 часов через сколько часов встретиться поезда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200:20=60(км/ч)скорость одного поезда; 1200:30=40(км/ч)скорость второго поезда; 1200:(60+40)=12(ч)-через 12 часов поезда встретятся Ответ: 12 часов
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