Из двух Городов между которыми 1200 км пути одновременно навстречу друг другу выехали два поездом один из них затрачивает на этот путь 20 часов, другой 30 часов через сколько часов встретиться поезда
Математика
Из двух Городов между которыми 1200 км пути одновременно навстречу друг другу выехали два поездом один из них затрачивает на этот путь 20 часов, другой 30 часов через сколько часов встретиться поезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200:20=60(км/ч)скорость одного поезда; 1200:30=40(км/ч)скорость второго поезда; 1200:(60+40)=12(ч)-через 12 часов поезда встретятся Ответ: 12 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Найди годовой, месячный и суточный интресс от вклада 8400 евро, если процентная ставка равна 7% годовых.