Помогите пожалуйста !!! Особенности движения крови по сосудам , заранее спасибо !
Биология
Помогите пожалуйста !!! Особенности движения крови по сосудам , заранее спасибо !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1вариант кровообіг 2. пульс.
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