Из двух городов, растения между которыми 390 км

Математика
Из двух городов, растения между которыми 390 км
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