Из двух городов растояние между которыми 89км одновременно в пративоположных напрвлениях выехади два грузовика. Один из них ехал со скоростью 55км/ч а другой со скоростью 65км/ч.на каком расстоянии друг от друга будут эти машин...

Математика

Из двух городов растояние между которыми 89км одновременно в пративоположных напрвлениях выехади два грузовика. Один из них ехал со скоростью 55км/ч а другой со скоростью 65км/ч.на каком расстоянии друг от друга будут эти машины через 3часа?

Автор: Гость