Из двух городов растояние между которыми 89км одновременно в пративоположных напрвлениях выехади два грузовика. Один из них ехал со скоростью 55км/ч а другой со скоростью 65км/ч.на каком расстоянии друг от друга будут эти машин...
Математика
Из двух городов растояние между которыми 89км одновременно в пративоположных напрвлениях выехади два грузовика. Один из них ехал со скоростью 55км/ч а другой со скоростью 65км/ч.на каком расстоянии друг от друга будут эти машины через 3часа?
Ответ(ы):
Гость:
55+65= 120 км /час скорость удаления 120*3= 360 км проидут оба грузовика за 3 часа 360+ 89=449 км будет между автомобилями через 3 часа
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