Каково авторское отношение к Червякову?

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Смерть чиновника" это тема МЕЛКОГО человека.Это не тот Акакий Акакиевич которого нам жалко(Шинель, Гоголь). Червяков сам по себе жалкий. Такие люди больше противны. Конечно же автор презирает таких людей. Генерала в его смерти скажем так обвинить нельзя. Червяков сам виноват. Не надо было за ним бегать. Извинился и успокоился. А тут....