Из двух одинаковых треугольников с равными сторонами коля составил четырехуголь??ик найдите периметр четырехугольника если периметр треугольника равен 21 см
Математика
Из двух одинаковых треугольников с равными сторонами коля составил четырехуголь??ик найдите периметр четырехугольника если периметр треугольника равен 21 см
Ответ(ы):
Гость:
21+21=42(см) Ответ:42 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Юра и его сестра сложив свои деньги, купили за 275 тенге книгу. Сколько тенге заплат??ла сестра , если Юра заплатил 3\5 стоимость книги?
Русский язык
Биология
Вымершее земноводное пермского периода. (8 букв) вымершее летающее пресмыкающееся мелового периода(10 букв)