Из двух одинаковых треугольников с равными сторонами коля составил четырехуголь??ик найдите периметр четырехугольника если периметр треугольника равен 21 см

Математика

Из двух одинаковых треугольников с равными сторонами коля составил четырехуголь??ик найдите периметр четырехугольника если периметр треугольника равен 21 см

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