ИЗ города одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста,какое расстояние будет между ними через 4 часа,если скорость первого-18 км/ч,а второго-24 км/ч

Математика

ИЗ города одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста,какое расстояние будет между ними через 4 часа,если скорость первого-18 км/ч,а второго-24 км/ч

Автор: Гость