ИЗ города одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста,какое расстояние будет между ними через 4 часа,если скорость первого-18 км/ч,а второго-24 км/ч
Математика
ИЗ города одновременно в противоположных направлениях выехали два велосипедиста,какое расстояние будет между ними через 4 часа,если скорость первого-18 км/ч,а второго-24 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+24=42км/с скорость удаления 42×4=168(км) будет между ними через 4 часа
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