Как решить задачу:Агроном Зелёного города Соломка вырастила большой урожай – 24 а??бузов, который было решено разложить по коробкам. В наличии имеется 2 вида коробок: в одни помещается 5 арбузов, в другие – 3. На складе имеет...

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Как решить задачу:Агроном Зелёного города Соломка вырастила большой урожай – 24 а??бузов, который было решено разложить по коробкам. В наличии имеется 2 вида коробок: в одни помещается 5 арбузов, в другие – 3. На складе имеется 4 коробок первого вида и 5 коробок второго вида. Какое минимальное количество коробок нужно взять, чтобы разложить в них все арбузы?

Автор: Гость