Из городов A и B , расстояние между которыми 1500 км ,вышли одновременно навстречу два поезда.Поезд из города A шёл со скоростью 70 км/ч.С какой скоростью шёл поезд из города B,если они встретились в 700 км от города A?
Математика
Из городов A и B , расстояние между которыми 1500 км ,вышли одновременно навстречу два поезда.Поезд из города A шёл со скоростью 70 км/ч.С какой скоростью шёл поезд из города B,если они встретились в 700 км от города A?
Ответ(ы):
Гость:
Поезд из города А шел со скоростью 70 км/час и прошел до встречи 700км. Значит, он шел: 700км:70км/час= 10час. Раз вышедшие одновременно поезда встретились, значит второй поезд прошел свою часть пути от В до места встречи: 1500км-100км=800км. А шел он те же 10 часов. Значит, его скорость: 800км:10час = 80 км/час
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