Во сколько раз v Куба с ребром 12 см меньше v параллелепипеда с измерениями 8 см. 12 см. 40 см.

Математика

Во сколько раз v Куба с ребром 12 см меньше v параллелепипеда с измерениями 8 см. 12 см. 40 см.

Автор: Гость