Во сколько раз v Куба с ребром 12 см меньше v параллелепипеда с измерениями 8 см. 12 см. 40 см.
Математика
Во сколько раз v Куба с ребром 12 см меньше v параллелепипеда с измерениями 8 см. 12 см. 40 см.
Ответ(ы):
Гость:
V куба=12*12*12=1728 V пар=8*12*40=3840 3840:1728=2,22 Ответ: в 2,22 раза
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