Найдите ошибки в текстах. 4 Спарта была очень красивым городом. Чужеземцы обычно л??бовались её крепостными стенами, большим театром и прекрасными статуями. 5. Спартанские юноши славились тем, что писали грамотно, без единой о...
История
Найдите ошибки в текстах. 4 Спарта была очень красивым городом. Чужеземцы обычно л??бовались её крепостными стенами, большим театром и прекрасными статуями. 5. Спартанские юноши славились тем, что писали грамотно, без единой ошибки, много читали. По своему образованию спартанцы превосходили остальных греков. Даю 30 Баллов
Ответ(ы):
Гость:
Чужеземцы не могли толпами расхаживать по Спарте. Их просто не пускали в страну.Для посольств требовалось предварительное уведомление спартанских властей.Крепостных стен в Спарте небыло,а театр появился лишь после римского завоевания. В Спарте творили зодчие, вырезавшие статуи из дерева, а при раскопках храма Артемиды были найдены статуэтки из свинца.О их красоте судить трудно.Спартанские юноши славились тем, что неплохо пели военные песни, и если превосходили остальных греков по образованию - то по военному. Отлично владели копьём и мечём,хорошо боролись.Из-за того, что много времени проводили в физической подготовке говорили кратко и по существу.Начитанностью не отличались.
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