Составь текст по опорным словам. подчеркни прилагательные.догодаися по прилогателтным о каком цветке идет речь. Растет в чистом поле.Белые лепесточки.Желтая серидинка.Длинный стебелёк.лечебный цветок.

Русский язык
Составь текст по опорным словам. подчеркни прилагательные.догодаися по прилогателтным о каком цветке идет речь. Растет в чистом поле.Белые лепесточки.Желтая серидинка.Длинный стебелёк.лечебный цветок.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это наверное ромашка
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