Составь текст по опорным словам. подчеркни прилагательные.догодаися по прилогателтным о каком цветке идет речь. Растет в чистом поле.Белые лепесточки.Желтая серидинка.Длинный стебелёк.лечебный цветок.

Русский язык

Составь текст по опорным словам. подчеркни прилагательные.догодаися по прилогателтным о каком цветке идет речь. Растет в чистом поле.Белые лепесточки.Желтая серидинка.Длинный стебелёк.лечебный цветок.

Автор: Гость