О чем заставил меня задуматься рассказ слепой музыкант

Литература
О чем заставил меня задуматься рассказ слепой музыкант
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Автор: Гость
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Гость:
Сюжет книги достаточно трагичен для меня и задевает все струны моей души: в богатой дворянской семье рождается слепой ребенок. С первых дней ничего не заметно, но мать чувствует, что с ее ребенком что-то не так. В скором времени врач подтверждает ее опасения - мальчик слеп. Повесть описывает жизнь мальчика, переживания матери, которая бережно растит его, как комнатный цветок. Негодования его дяди, который пытается приучить слепого мальчика к самостоятельности. Но у мальчика есть врожденный талант, который ему предстоит узнать, пройдя через трудности слепоты, ненависти к зрячим людям, непонимание его и любовь.
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