Один робітни за годину скошує траву на площі 4 а,а інший робітник на площі 6 а.Яку площу вони скосять за 2 год, якщо працюватимуть разом?

Математика
Один робітни за годину скошує траву на площі 4 а,а інший робітник на площі 6 а.Яку площу вони скосять за 2 год, якщо працюватимуть разом?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(4+6)*2=20 (га) скосять два робітники за 2 години разом
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