Один робітни за годину скошує траву на площі 4 а,а інший робітник на площі 6 а.Яку площу вони скосять за 2 год, якщо працюватимуть разом?

Математика

Один робітни за годину скошує траву на площі 4 а,а інший робітник на площі 6 а.Яку площу вони скосять за 2 год, якщо працюватимуть разом?

Автор: Гость