Преобразуйте в многочлен выражение 2(v+5)-(v-1) (v^2+v+1)
Алгебра
Преобразуйте в многочлен выражение 2(v+5)-(v-1) (v^2+v+1)
Ответ(ы):
Гость:
2v+10-(v^3+v^2+v-v^2-v-1)=2v+10-v^3+1=-v^3+2v+11
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