Помоги срочно пожалуйста!!!! Оксид железа || реагирует с : а. Н2SO4 б.KOН в.CO2 г.ZnSO4

Химия

Помоги срочно пожалуйста!!!! Оксид железа || реагирует с : а. Н2SO4 б.KOН в.CO2 г.ZnSO4

Автор: Гость