Помоги срочно пожалуйста!!!! Оксид железа || реагирует с : а. Н2SO4 б.KOН в.CO2 г.ZnSO4

Химия
Помоги срочно пожалуйста!!!! Оксид железа || реагирует с : а. Н2SO4 б.KOН в.CO2 г.ZnSO4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1). FeO+H2SO4=FeSO4+H2O 2). FeO+CO2=FeCO3
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