За 4 часа работали три одинаковых трактора потратили 240 литров горючего.На сколько часов работы хватит 400 литров горючего одному такому трактору? условие и решение пожалуйста

Математика

За 4 часа работали три одинаковых трактора потратили 240 литров горючего.На сколько часов работы хватит 400 литров горючего одному такому трактору? условие и решение пожалуйста

Автор: Гость