За 4 часа работали три одинаковых трактора потратили 240 литров горючего.На сколько часов работы хватит 400 литров горючего одному такому трактору? условие и решение пожалуйста

Математика
За 4 часа работали три одинаковых трактора потратили 240 литров горючего.На сколько часов работы хватит 400 литров горючего одному такому трактору? условие и решение пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 240:3=80 (л) - израсходовал один трактор за 4 часа работы2) 80:4=20 (л) - расходует один трактор за 1 час работы3) 400:20=20 (ч)Ответ: одному трактору 400 л горючего хватит на 20 часов.

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