Помогите разобрать слова по составу прочитаешь и лёгкий
Русский язык
Помогите разобрать слова по составу прочитаешь и лёгкий
Ответ(ы):
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Про-приставка, чит-корень,а-суффикс, ешь-окончание лёг-корень,к-суффикс,ий-окончание
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