Помогите разобрать слова по составу прочитаешь и лёгкий

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Помогите разобрать слова по составу прочитаешь и лёгкий
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Ответ(ы):
Гость:
Про-приставка, чит-корень,а-суффикс, ешь-окончание лёг-корень,к-суффикс,ий-окончание
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