Напишите программу которая будет сколько букв в написанном предложении пробелы не должен читать делать в паскале
Информатика
Напишите программу которая будет сколько букв в написанном предложении пробелы не должен читать делать в паскале
Ответ(ы):
Гость:
//Pascal ABC.NET v3.1 сборка 1172 Var s:string; i,k:integer; begin readln(s); for i:=1 to length(s) do if s[i]<> then inc(k); writeln(k); end. Пример ввода: Очень много мячей Пример вывода: 15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Один робітни за годину скошує траву на площі 4 а,а інший робітник на площі 6 а.Яку площу вони скосять за 2 год, якщо працюватимуть разом?
Алгебра
Найдите промежутки возрастания и убывания функции: Дальше не совсем понимаю как правильно. Надо f'(x)>0 решать или f'(x)<0