Напишите программу которая будет сколько букв в написанном предложении пробелы не должен читать делать в паскале

Информатика
Напишите программу которая будет сколько букв в написанном предложении пробелы не должен читать делать в паскале
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
//Pascal ABC.NET v3.1 сборка 1172 Var  s:string;  i,k:integer; begin  readln(s);  for i:=1 to length(s) do  if s[i]<> then inc(k);  writeln(k); end. Пример ввода: Очень много мячей Пример вывода: 15
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